Ongeluk tussen Groenlo en Winterswijk: automobilist bevrijd na beknelling

Behalve het busje en de auto was er nog een voertuig betrokken bij het ongeval. Een donkerkleurige auto is doorgereden in de richting van Groenlo, zo meldt de politie. De politie wil graag weten wie deze persoon is en op roept via Facebook getuigen op zich te melden. Volgens de politie is het een enorme ravage op de weg.