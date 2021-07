Ongelukken op N18 gesprek van de dag: ‘Misschien zijn slagbomen een oplossing?’

Zoals Ruvianne Rutgers. Geen verkeersdeskundige, zoals ze zelf duidelijk schrijft in haar bericht, maar wel iemand met een creatieve oplossing.

‘In mijn ogen is nog niet alles gedaan om ongelukken te voorkomen op het punt van de N18', laat Rutgers weten. ‘Is er bijvoorbeeld al nagedacht over slagbomen bij de uitritten van het tankstation? Ooit heb ik tijdens techniekles een opdracht gemaakt dat als je aankomt rijden bij een verkeerslicht, de weg ‘voelt’ dat er een auto aankomt, en het verkeerslicht op groen springt. Zo'n systeem is ook aan te sluiten op slagbomen. Pas als de weg echt vrij is, gaan ze omhoog, en kan de auto vanaf het tankstation invoegen.’

Quote Geen idee of het haalbaar is, maar slagbomen kunnen ongelukken wel verminde­ren. Ruvianne Rutgers

‘Geen idee of dit financieel of praktisch haalbaar is, maar het zou ongelukken wel uit kunnen bannen.’



In plaats van slagbomen, denkt Paul van Druten dat het verlengen van de in- en uitvoegstroken de veiligheid kan vergroten. ‘De ongevallen gebeuren door verkeer dat het tankstation bezoekt en verlaat zonder voldoende op de snelheid van het verkeer op de N18 te letten. Met lange in- en uitvoegstroken heeft het vertrekkende verkeer ruimte om voldoende snelheid maken en te verminderen.’

