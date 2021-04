Online? Ik ben inmiddels 36 telefoontjes, 3,5 uur in de wacht en 276 chatberichten verder

Er is wel één voorwaarde: een goede internetverbinding! Nu behoorde ik tot de dinosauriërs uit de prehistorie die voor internet afhankelijk was van adsl, oftewel een telefoonlijntje. Maximaal 6 mb download en 1 mb upload. Netflixen? Dat ging nog net, maar als het hele gezin tegelijk op YouTube zat of via Teams of Meet onlinelessen en bijeenkomsten volgde, leverde dat vastlopers, frustraties en getier op.