Online pubquiz met Peter Heerschop vanaf podium Amphion

Video Carnavalis­ten in Neede maken er het beste van: ‘Van de polonaise gaan we naar de solonaise’

15 februari NEEDE - Geen polonaise, maar een solonaise. Als carnavalsliefhebber moet je er in coronatijd maar het beste van zien te maken. In Neede lukt dat aardig goed, dankzij het carnavalsoverlevingspakket van De Vlearmuze. Op te halen in stijl, in de aangeklede drive-thru bij ’t Nus.