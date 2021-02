Online theater voor mensen met een beperking: ‘Zo belangrijk om naar buiten te kunnen en creatief te zijn’

Van schaatsen op het ijs naar ijs uit een hoorntje: massaal op stap bij eerste lentezon

22 februari LAAG-KEPPEL - Zo snel verandert de wereld in één week. Liep molenaar Dirk Minor vorige week nog met een sneeuwschep in zijn hand en een dikke muts op zijn hoofd rond zijn molen langs de Oude IJssel in Laag-Keppel, zondag kon hij in korte mouwen zijn ronde maken.