Onrust in Wehl over mogelijke komst 'Polenhotel’ vlakbij Esbro

Straatro­ven in Flevoland en Gelderland toegenomen, Overijssel stabiel

5:00 Het aantal straatroven in Flevoland en Gelderland is toegenomen. In de eerste negen maanden van dit jaar werd vaker een straatroof gepleegd in beide provincies dan in dezelfde periode een jaar eerder. In Overijssel bleef het aantal straatroven in beide periodes gelijk.