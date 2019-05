Bekladden Vijverberg is wraakactie voor wegjagen Ajax-hooligan met spuitbus­sen en stickers

13:44 DOETINCHEM - Het bekladden van delen van De Vijverberg door Ajax-hooligans afgelopen weekend, was een wraakactie voor het wegjagen van een ‘fan’ van de Amsterdammers in de nacht voor de kampioenswedstrijd van Ajax. Hij was naar Doetinchem gekomen om een doek aan de stadionpoort te bespuiten.