Onrust over hoogbouw in Doesburgse wijk bereikt ook politiek: vierde bouwlaag lijkt nu al kansloos

DOESBURG - In de wijk De Ooi in Doesburg is weerstand tegen de bouw van een appartementencomplex. De politiek wil nu dat er opnieuw naar het plan wordt gekeken.

Te hoog en niet passend in de naoorlogse wijk de Ooi in Doesburg. Dat vinden diverse bewoners van het appartementencomplex dat woonservice IJsselland wil bouwen op de plek waar nu nog rijtjeshuizen staan. Die worden dan gesloopt. Afgelopen week uitten meerdere bewoners op het stadhuis hun onvrede.

Quote Wij waren in de veronder­stel­ling dat er weinig weerstand in de wijk was tegen het plan, maar dat ligt toch echt anders Nicole Hammink

D66 en SP vinden dat de buurt een punt heeft en komt met een motie waarin staat dat IJsselland moet afzien van de bouw van een vierde woonlaag. De partijen willen zo de omwonenden tegemoet komen. SP-raadslid Nicole Hammink: ,,Wij waren in de veronderstelling dat er weinig weerstand in de wijk was tegen het plan, maar dat ligt toch echt anders. We zijn de wijk ingegaan en hebben samen met een buurtbewoner circa 130 handtekeningen van tegenstanders opgehaald.”

Volgens David van Sommeren, fractievoorzitter van Stadspartij Doesburg, is het indienen van een motie niet nodig. ,,We hebben Woonservice IJsselland gevraagd opnieuw naar het plan te kijken zodat het wel stedenbouwkundig in de buurt past.”

Buurt eerder betrekken

Volgens CDA-raadslid Wim Robbertsen moet de politiek leren van de onrust die nu in de wijk is ontstaan. ,,Als we als gemeente bewoners zo vroeg mogelijk willen betrekken, zoals in het coalitieakkoord staat, dan is dat misschien wel bij de stedenbouwkundige visie.”

Het appartementencomplex dat IJsselland wil bouwen maakt deel uit van het project Flora 23. Flora omdat de meeste straten naar bloemen verwijzen en 23 voor het startjaar. Het gaat om de Betulastraat, Notenstraat, Prunusstraat, Ribesstraat en het Van Tuijlplein. 59 vochtige en tochtige huizen worden gesloopt, hoeveel woningen er terug komen is nog niet bekend.

De VVD vindt het te vroeg om de vierde woonlaag af te serveren. ,,Het punt is wel dat omwonenden niet goed in dit plan zijn meegenomen”, zegt VVD-raadslid Jolijn van der Pool. ,,Maar er ligt een urgente woningbouwopgave. Geef de initiatiefnemer de ruimte alsnog omwonenden te betrekken bij de uitwerking. Dat leidt tot een meer gedragen voorstel.”