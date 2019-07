Onrust over ‘kinderlokker’ in Eibergen

EIBERGEN - In de Eibergse wijk ’t Simmelink is onrust ontstaan over een ‘kinderlokker’. Diverse ouders waarschuwen op social media voor deze man. De politie neemt de meldingen serieus.

Pas op voor een man van rond de 40 jaar met korte grijze haren en een grijze auto. Die waarschuwing van enkele ouders uit de Eibergse wijk ’t Simmelink is op Facebook al meer dan 130 keer gedeeld. Er zouden diverse kinderen door deze man benaderd of achtervolgd zijn. Het is het gesprek van de dag in Eibergen.

Achtervolgd

„Let op! Mijn dochter is vanavond achtervolgd in de straat ‘Traland’ en bij het speeltuintjes er achter, door een man van rond de veertig jaar met korte grijze haren in een grijze auto. Wees alert”, waarschuwt één van de moeders op Facebook. Volgens haar is hetzelfde een week eerder gebeurd bij een ander meisje. Behalve korte grijze haren, zou de verdachte een stoppelbaardje, rond gezicht, hemd en mogelijk een tattoo hebben. Het zou gaan om een grijze, lange auto met rondingen.

Een andere moeder: „Tot mijn schrik krijg ik vanochtend te horen van mijn dochter dat er een vreemde man met kort grijs haar en een lange donkere jas kinderen probeerde mee te lokken. Eerst had ze hem donderdag in de grote speeltuin ‘de Ham’ gezien op een fiets en gisteravond was hij in de kleine speeltuin (Traland) en probeerde een meisje mee te lokken met snoep, ze vertelde hij deed zich voor als opa maar zag er veel jonger uit.”

Serieus