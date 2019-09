Onrust over windmolens bij Oude IJssel: ‘Hoort niet in ons prachtige coulisselandschap’

Ongeruste bewoners hebben desondanks in allerijl het actiecomité Tegenwind Keppel en Eldrik opgericht. Vanavond is een bijeenkomst in de Dorpskerk in Hoog-Keppel (19.30 uur). ‘In onze ogen is het cruciaal dat omwonenden en belanghebbenden tijdig, open, transparant en eerlijk worden geïnformeerd’, schrijft het comité in de uitnodiging.