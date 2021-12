Ons kroegleven stopte anderhalf jaar geleden; of het weer op gang komt?

Het voert te ver om te zeggen dat ik de vier al anderhalf jaar niet zie. Ze komen voorbij op social media. En soms tref ik ze in de winkelstraat of bij een broodjeszaak. Maar niet in de kroeg. Dat ligt niet aan hen maar aan ons: het kroegleven van mijn vriendin en mij is halverwege maart 2020 subiet gestopt. En of 't ooit weer op gang komt?



Ik laat onze kroegvrienden als laatste het etablissement verlaten en de deur symbolisch achter hen dichtslaan. De fotograaf legt dat beeld vast.



De vrouw - gekend kroegtijger - die mijn naam roept, spreek ik even. Over de sluitingstijd aan het eind van de middag zegt ze: ,,Is voor mij lijfsbehoud. Dan ga ik niet helemaal naar de mallemoeren. Wel vond ik acht uur 's avonds iets fijner. Maar het is beter dan half vijf 's nachts.”