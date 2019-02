Onstein en Linders stoppen na 40 jaar met lesgeven: ‘Heel Gaanderen is trots op onze school’

Hoe kwamen jullie in het onderwijs terecht?



Onstein: ,,Ik zou eerst de verpleging in. Dat werd toch het onderwijs. Ik kwam erachter dat het hele gebeuren rondom kinderen mij enorm aansprak. Uiteindelijk heb ik in alle groepen lesgegeven. Ik heb er geen seconde spijt van gehad.”



Linders: ,,Ik zat zelf in Milsbeek (Limburg, LS) op de lagere school. Het hoofd van de school daar voetbalde mee in de pauzes en deed mee aan sneeuwballengevechten. Dat wilde ik ook. Ik heb er nooit over nagedacht om iets anders te gaan doen.”



Er is in het onderwijs door de jaren heen veel veranderd. Hoe hebben jullie dat ervaren?



Linders: ,,Daar hebben wij zelf aan meegewerkt. Wij behoorden tot de generatie met lange haren en nieuwe idealen. Ik begon op een school in Cothen, een dorp in Utrecht. Daar heb ik met andere jonge collega’s vakken als muziek en tekenen ingevoerd. En in plaats van alles uit boeken te leren, gingen we bijvoorbeeld met de kinderen op excursie naar een kasteel.”



Onstein: ,,Ik kreeg mijn aanstelling in Gaanderen in 1973. Mijn eerste opdracht was om een speelleerklas op te zetten om de kloof tussen het kleuteronderwijs en het lager onderwijs te verkleinen. En zoiets als een teamvergadering bestond nog niet. Ik heb dat toen voorzichtig voorgesteld. Zo van: kunnen we niet…?”