Ontdekkingsreis op klompen: Reckens Markepad

REKKEN - Zonder lintjes doorknippende bobo’s en trompetgeschal. Maar met al meteen soms de aanblik van ‘vrömd volk’ met een stralende blik in de ogen. Met het in stilte in gebruik nemen van het Reckense Markepad heeft nu ook Rekken een klompenpad. Hup, op ontdekkingsreis!

‘Klompen aan, rugzak op en gaan’, is de slogan op de gratis Klompenpaden-app die we vooraf downloaden. Maar klompen horen niet bij de dresscode om een klompenpad te lopen. Alle wandelaars die we zien, dragen wandelschoenen. „Zolang je maar wat aantrekt dat geschikt is om ook mee in onverhard terrein te lopen”, stelt Erik van Eek van Stichting Landschapsbeheer Gelderland.

Spannende verhalen

Het Reckense Markepad voert je over 11 kilometer - of met een extra lus 16 kilometer langs mooie plekjes mét een verhaal. Spannende verhalen, in Rekken. Over smokkelen bijvoorbeeld, zo lezen we op een bord bij het startpunt bij grenscafé Rotering in Oldenkotte. Maar ook over semi-stiekem over de grens ter kerke in de tijd dat de overheid zich bemoeide met het juiste geloof. En de ‘koloniën’: waar geestelijke gezondheidszorg en ontginning van de ‘woeste’ heide werden gecombineerd.

Een groep Rekkenaren is de afgelopen tijd nauw betrokken geweest bij de voorbereiding van een eigen Rekkens klompenpad. Spannende verhalen verzamelen. Maar ook landeigenaren proberen over te halen mee te doen. De lol van een klompenpad is dat je over particulier land mag. Rekkenaar Gerard Lubbers trok het geheel lokaal.