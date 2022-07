Ontmoetingsplek en informatiepunt in 's-Heerenberg-Oost; 400 nieuwe woningen op de rol

's-HEERENBERG - ’s-Heerenberg-Oost, de grootste wijk in Montferland, krijgt binnen een jaar een ontmoetingsplek en een informatiepunt voor uitleg over verschillende plannen. De gemeente zet bijna een miljoen euro opzij om die plannen uit te werken. Waaronder nieuwbouw van vierhonderd woningen.

De wens voor een ontmoetingsplek is een vurige in de wijk. Inwoners missen een plek om even bij te praten met elkaar sinds de supermarkt op winkelcentrum De Bongerd werd gesloten. De gemeente Montferland wil werk maken van een ontmoetingsplek, waar wijkbewoners maar ook partijen als woningcorporatie Plavei, welzijnsinstelling Welcom en de politie zich kunnen melden. Binnen een jaar moet zo'n soort plek er zijn.

Een fysiek informatiepunt komt er ook op korte termijn. Nu er een zogeheten visie ligt maar tal van plannen die nog moeten worden uitgewerkt, moet dit informatiepunt de inwoners op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen. Een ideetje in navolging van het informatiepunt in het oude raadhuis in Didam, waar mensen terecht kunnen voor vragen over het centrumplan. Dat bevalt de gemeenteraad goed, want die wil dat er zo spoedig mogelijk ook een dergelijk informatiepunt in 's-Heerenberg komt.

400 nieuwe woningen

De gemeente Montferland gaat de komende tien jaar samen met Plavei aan de slag om 's-Heerenberg-Oost op te knappen. Op de voormalige voetbalvelden van VVL in Lengel moeten woningen komen, na de zomervakantie starten de gesprekken met omwonenden en betrokken wijkbewoners over hóe het terrein eruit moet komen te zien.

In totaal zet Montferland voorzichtig in op vierhonderd energiezuinige nieuwbouwwoningen, al dan niet ter vervanging van bestaande huizen of appartementen.

Volgend jaar worden de wensen besproken voor het Drieheuvelenpark, een nieuwe plek rondom de Drieheuvelenweg waar ‘wonen, ontmoeten, bewegen en spelen’ centraal staan. Voordat dit park er daadwerkelijk is, zijn we vijf tot tien jaar verder volgens de gemeente.

Alternatief voor aardgas

Ook moet er volgend jaar een nieuw warmteplan liggen. Mogelijk heeft een dan al afgerond onderzoek uitgewezen dat de wijk verwarmd kan worden zónder aardgas, iets waar wel op wordt ingezet.