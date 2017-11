Ontslagen Tuunte-collega's openen eigen winkel

Met tientallen andere Tuunte-medewerkers kwamen Marjo Duursma (56) en Mark Weijermars (39) eind september op straat te staan. Bij de doorstart van de failliete modeketen was er voor hen geen plek meer. De vooruitzichten op een nieuwe baan waren slecht, maar dat veranderde in een klap toen de vraag kwam of ze zelf een kledingzaak willen runnen. Zaterdag openen ze in hartje Enschedese binnenstad hun Fashion by Mar.

Geldschieter is Pieter Louwens uit Zeeland, die op verschillende plekken in het land modezaken voor dames en kinderen start. Hij nam rechtstreeks contact op met Duursma en Weijermars. “Het is net een droom die uitkomt”, zeggen ze in het winkelpand aan de Haverstraatpassage. Ze hebben moeite zich verstaanbaar te maken in de ruimte waar vrienden en familieleden druk in de weer zijn met kwasten en het in elkaar schroeven van kledingkasten. “Het is een race tegen de klok, maar we zijn op tijd klaar.”

Vervelende tijd

Duursma en Weijermars hebben in verschillende Tuunte-vestigingen gewerkt, soms ook als naaste collega’s. “We hebben er mooie jaren gehad, maar de laatste anderhalve maand was heel vervelend.” Ze willen er niet te lang bij stilstaan. “Het is nu eenmaal zo gelopen. We kijken nu vooruit. We gaan hier iets moois van maken.”

'Prachtige kans'

Verschillende voormalige collega’s van Tuunte hebben er over gehoord en stappen deze dagen nieuwsgierig het winkelpand binnen. Ze zijn nog op zoek naar een baan en wensen Duursma en Weijermars veel succes. “We beseffen dat we een prachtige kans krijgen opnieuw te beginnen. Het is voor ons een nieuwe ervaring. Zo doen we de inkoop zelf bij groothandels. We zijn daarvoor in Amsterdam en Frankfurt geweest. We richten ons niet op specifieke merken. Mensen kunnen bij ons terecht voor leuke, betaalbare dames- en kinderkleding. Die kopen we in kleine series in, zodat het redelijk exclusief blijft.”