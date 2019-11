Ontsnappen uit de Kruisberg met Prison Escape Doetinchem begint in een bus bij de Aldi

Discussies over kleiput en houtstook in Winters­wijks Nieuwscafé

18:17 WINTERSWIJK - Hoe slecht is houtstook voor de luchtwegen? Longspecialist Dirk Nijmeijer komt het in het Nieuwscafé uitleggen. Ook over de kleiput wordt gediscussieerd tijdens het Nieuwscafé Winterswijk op vrijdag 29 november.