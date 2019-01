Ontsnapte woestijnbuizerd Chinook is weer terug bij baasje Jolande in Westendorp

‘De tipgever had het artikel in de Gelderlander gezien en dus dankzij jullie heb ik haar weer terug’, schrijft een gelukkige Kruisman aan deze krant. De 12-jarige buizerd ‘ziet er heel goed uit, niet mager, een paar kleine krasjes, maar ze is alert en heeft gelukkig goed voor zichzelf kunnen zorgen’.

Chinook vloog op dinsdag 8 januari weg toen het hard waaide. Kruisman plaatste op 9 januari een bericht op Facebook waarin ze iedereen opriep om in de omgeving van Westendorp, Varsseveld en Silvolde te zoeken naar de woestijnbuizerd. Deze vogelsoort komt vooral voor in Midden- en Zuid-Amerika en is een middelgrote roofvogel. Het bijzondere aan de woestijnbuizerd is dat deze vrij sociaal is aangelegd.