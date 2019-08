Ontspannen met je hond peddelen op de Berkel

‘Kom maar, Doezel!”, Nathalie Oude Luttikhuis stapt voorzichtig op het paddleboard en spoort haar labradoodle Doezel, die met zijn poten alvast in de Berkel staat, aan om erbij op te klimmen. Dat doet de hond maar al te graag, want die weet namelijk al wat er gaat gebeuren. „Doezel heeft is nu een keer of vier mee wezen suppen”, vertelt Oude Luttikhuis . „Hij houdt erg van water, dus je maakt hem heel blij met dit rondje!”