Ontstressen met een kaars, in Lochem kan dat

De markante Gudulakerk aan de Markt in Lochem biedt al ruim 1000 jaar bescherming aan mensen. In 1615 werd de stad door een enorme brand vrijwel geheel in de as gelegd. De kerk was logisch een toevluchtsoord voor de bewoners die Lochem weer uit de as lieten herrijzen. Tegelijkertijd was de toren een geruststellend referentiepunt voor middeleeuwse handelsreizigers die vanuit Duitsland naar Zutphen trokken. De opdoemende toren aan de horizon markeerde het einde van hun doorgaans moeizame en gevaarlijke reis.