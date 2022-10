Ontvoerde Te W. uit Neede zijn eigen kind? Nee, zegt rechter: ‘U wist niet wat u moest doen’

NEEDE/ALMELO - De relatie die Nicky te W. (32) uit Neede met zijn ex-vriendin uit Rijssen had is er één van aantrekken en afstoten. Dat wordt dinsdag wel duidelijk als de Achterhoeker terecht staat voor de rechtbank in Almelo.

De verdenkingen tegen Te W. liegen er niet om. Mishandeling van zijn ex vlak voor het politiebureau in Almelo, het ontvoeren van hun dochter afgelopen februari en het vernielen van een ruit van de woning van zijn ex in Rijssen in december vorig jaar.

Haspel door de ruit

Te W. erkent dat hij hij een haspel door de ruit van de voordeur van zijn ex gooide. Het was een stomme reactie op iets wat zijn ex deed. „Ik ging weg, maar had wat binnen laten liggen en toen deed ze de deur dicht", vertelt hij in de rechtbank. Maar de mishandeling en ontvoering - volgens de vrouw trok hij aan haar haar en gooide haar op de grond en nam daarna haar dochter mee - zijn volgens Te W. nooit voorgevallen.

De relatie tussen Te W. en zijn ex was al voorbij, maar het weerhield hem er niet van om de helpende hand uit te steken. Als zijn ex op een zondag in februari boodschappen nodig heeft, rijdt hij van Rijssen, waar de winkels dicht zijn, naar Almelo. Onderweg laait er weer een ruzie op die ermee eindigt dat de ex zijn telefoon pakt, uitstapt en wegloopt. Te W. gaat vervolgens op zoek naar zijn ex. Als hij haar ziet is ze niet te kalmeren, ondanks dat hij haar probeert rustig te krijgen. In de war rijdt hij met zijn dochter naar zijn zus.

‘Niet de bedoeling’

„Ik denk niet dat u bent weggereden met bedoeling om uw kind te onttrekken aan haar gezag", zegt officier van justitie van der Werff dinsdag. Zij gelooft ook niet dat Te W. zijn ex mishandelde en verwijst ook naar wat eerder die zondag gebeurde. Toen liet de ex een band van Te W. leeglopen tijdens een ruzie. Rechter Wolting sluit zich aan bij deze conclusie. „Ik denk dat u in de auto zat met uw dochter en gewoon niet meer wist wat u moest doen", zegt hij.

De rechter legt Te W. een boete van 500 euro op voor de vernieling.