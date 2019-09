Ontwerp voor monument 60 jaar Molukkers in Winterswijk: 'Wij zijn de vruchten’

video Waterzuive­ring Neede werkt nu voor een nog breder schoon klimaat

20:29 NEEDE - Het is een bijzondere combinatie aan de Kronenkamp in Neede. Een vleermuizenburcht in een vroegere vergistingstank, een bezoekerscentrum in een voormalig grindfilter en een openlucht klaslokaal in een overwoekerd stukje natuur waar vroeger alleen beton lag.