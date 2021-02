Onveilige brug in oude N18 tussen Haaksbergen en Eibergen per direct afgesloten voor zwaar verkeer

HAAKSBERGEN/EIBERGEN – Rijkswaterstaat heeft de Vloedstegenbrug in de Eibergsestraat vanaf vandaag afgesloten voor vrachtverkeer, touringcars en landbouwvoertuigen. Voor die laatste categorie is een ontheffing mogelijk.

Uit onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat de brug in de oude N18 niet voldoet aan de huidige wettelijke veiligheidseisen, meldt wegbeheerder Rijkswaterstaat. „De kans op het bezwijken van de brug is aanwezig en daar moeten we op acteren”, liet een woordvoerder eerder weten. Dat betekent dat met ingang van woensdag 17 februari vrachtwagens, landbouwvoertuigen en touringcarbussen met een totaalgewicht van 20 ton of meer niet meer over de brug mogen rijden. OV-bussen, hulpdiensten en personenauto’s mogen de brug nog wel gebruiken.

Oplossing voor landbouwvoertuigen

De aangewezen omleidingsroute leidt vrachtwagens en touringcars over de nieuwe N18. Maar die weg is verboden terrein voor landbouwvoertuigen. „We hebben gezien dat dit echt een probleem is voor landbouwers en loonwerker”, aldus de woordvoerder van Rijkswaterstaat. „Samen met brancheorganisaties LTO en Cumela hebben we daarom naar een oplossing gezocht en die kunnen we voor een groot aantal voertuigen bieden.”

Rijkswaterstaat heeft berekend dat de brug werd gebruikt door twaalf verschillende landbouwcombinaties. Drie typen, vooral combinaties met een zware lading, mogen niet meer over de brug. Voor de negen andere typen voertuigen moet een ontheffing worden opgevraagd. Rijkswaterstaat verwijst landbouwers en loonwerkers hiervoor naar LTO en Cumela.

‘Ontheffing kunnen tonen’

De brancheorganisaties informeren landbouwers en loonwerkers over welke combinaties in aanmerking komen voor een ontheffing. „De politie is de partij die handhaaft en weet niet welk specifiek type landbouwvoertuig wel of niet is toegestaan. Daarom moeten bestuurders van landbouwvoertuigen die wel gebruik maken van de brug de ontheffing kunnen tonen”, aldus de woordvoeder van Rijkswaterstaat.

De Vloedstegenbrug wordt in 2022 vervangen. Tot die tijd geldt het verbod voor zwaar verkeer.

Volledig scherm De Vloedstegenbrug is per direct afgesloten voor zwaar verkeer. Borden om chauffeurs daarop te wijzen, waren enkele uren na ingang van het verbod nog niet geplaatst. © Peter Zandee