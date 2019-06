Onveilige kruising en onduidelijke parkeersituatie op net nieuwe Terborgseweg

Wie met de auto vanaf de Spinbaan of de Melkweg de vernieuwde Terborgseweg op wil rijden, moet opletten. In de eerste plaats om geen fietser te scheppen, want fietsers hebben voorrang. Vervolgens is het nog een hele klus om te zien of er geen autoverkeer van links komt. Geparkeerde auto’s ontnemen namelijk het zicht op dit deel van de weg.



De gemeente ziet dat inmiddels in en heeft een betonblok geplaatst op het parkeervak op de hoek van de Spinbaan en de Terborgseweg. Dit om te voorkomen dat hier nog langer een auto wordt neergezet. Het betonvlak staat er overigens tijdelijk, volgens wethouder Rens Steintjes: ,,Hier komt een stalling voor fietsen.” De wethouder denkt dat de fietsenstalling straks niet het zicht ontneemt op de weg.