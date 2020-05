Onverlaten graven diepe geul in MTB-route in Eibergen: ‘Levensgevaarlijk dit’

Bestuurslid Richard te Vaarwerk van De Stofwolk laat in een reactie weten volledig in het duister te tasten over de toedracht. „De ernst van de melding drong pas door toen ik zaterdag ter plekke de geul aantrof. We krijgen wel vaker een melding over het parcours, en dan gaan we ernaar toe en lossen het op. Maar dit is wel even wat anders. Hier kunnen heel akelige ongelukken van komen.”

Wie heeft iets gezien?

Er zijn ATB’ers voor mindere oneffenheden op routes in een rolstoel beland, dat realiseren ze zich bij De Stofwolk maar al te goed. Het gat is gegraven in de MTB-route aan de buitenzijde van het afgesloten wielerparcours, aan de Rietmolense kant. Te Vaarwerk: „Vlak langs het naastgelegen fietspad. Als het bij daglicht is gebeurd, moeten passerende fietsers iets hebben gezien. Het is een druk rijwielpad en het was mooi weer. We hopen dat eventuele getuigen zich melden om te vertellen wat ze hebben gezien. Waren het kinderen, waren het volwassenen? We zouden het graag weten.”

Geen rare dingen

„Er zijn bij mijn weten geen rare dingen gebeurd waardoor iemand heeft gemeend hier een geul te moeten graven”, zegt Te Vaarwerk. „Als je het mij vraagt zijn hier kinderen met een bats aan het werk geweest, zonder zich te beseffen wat er had kunnen gebeuren als dit niet tijdig was gemeld.”

Aangifte

Te Vaarwerk laat desgevraagd weten dat de stichting RTC De Stofwolk geen aangifte heeft gedaan. „Nog niet. Reden daarvan is dat de MTB-route deel uitmaakt van de openbare weg en dus niet onder de verantwoordelijkheid van De Stofwolk valt. Bovendien hebben we ons afgevraagd wat we daarmee losmaken. Inmiddels is het ons wel duidelijk dat dit een vorm van vandalisme is die tot letsel had kunnen leiden. Het doen van aangifte is wellicht op z’n plaats. Maar dat zou dan naar ons idee van de beheerder van dat stuk openbare weg moeten komen. En dat is de gemeente.”

Gedragsregels

In natuurgebieden in het hele land komt sabotage van mountainbikeroutes vaker voor. Mountainbikers zijn niet altijd even geliefd bij wandelaars, die zich helemaal rot schrikken als een groepje gehelmde ATB’ers plotseling voorbij raast. Te Vaarwerk kent het probleem, maar verzekert dat bij de Stofwolk wordt gehamerd op de gedragsregels en dat er weinig klachten zijn over leden. „Dit hebben dan ook nog niet eerder meegemaakt. Het moet ook niet weer gebeuren. Want het is echt levensgevaarlijk.”

Burgemeester Van Oostrum

Op social media wordt furieus gereageerd op het gat in het MTB-pad. De daders worden bestempeld als idioten en ook burgemeester Joost van Oostrum van Berkelland doet als fanatiek fietsliefhebber een duit in het zakje: ‘Is men helemaal gek geworden?’ Hij wijst in zijn reactie op Facebook nog eens op de plek waar het gat is gegraven. ‘Nota bene op een speciaal aangelegd parcours waar je andere fietsers en wandelaars niet tot last bent.’

Te Vaarwerk heeft na het maken van foto’s het gat weer dichtgegooid en de passage in de route mooi en vlak gemaakt.