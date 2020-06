Onverwachte meevaller tegen Achterhoeks lerarentekort; pabo groeit spectaculair

video Gezin ontsnapt aan verwoesten­de vuurzee dankzij kind dat midden in de nacht bij ouders in bed kroop

28 juni De monumentale boerderij 't Oostenenk in Almen is vannacht door een felle brand volledig verwoest. Omdat een van de kinderen midden in de nacht bij de ouders in bed kroop, werd de brand ontdekt en kon het gezin dat er woont zichzelf in veiligheid brengen.