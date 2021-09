Onvoldoende voor Bosman, herkansing voor plan verhuizing St Jozefschool naar kerk in Rietmolen

Kunst naar de stort? Zonde! Carel Lanters maakt er liever een nieuw kunstwerk van voor Eibergen

11 september EIBERGEN - Kunst naar de vuilstort, omdat het niet meer paste op de nieuwe Brink? Welnee. Carel Lanters wist er wel raad mee: hij verwerkte zijn oude werk in nieuwe kunst in een route naar en over de Berkel.