Onvrede over zonneparken in Halle zet politiek aan het denken: ‘Het moet anders, zo krijg je geen draagvlak’

Lochem sluit akkoord met woningcor­po­ra­ties: bouw van 260 nieuwe huurwonin­gen tot 2030

In de gemeente Lochem worden de komende jaren zeker 260 sociale huurwoningen bijgebouwd. Een deel daarvan komt op het terrein van de voormalige Detmerskazerne in het dorp Eefde en aan de Zuiderbleek in de stad Lochem, waar vroeger supermarkt Aldi zat.

19 december