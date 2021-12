Onze Achterhoekse vrouwen zijn de allerbeste kerstvrouwen van de hele wereld

Jao Jao Werelderf­goed met Berkelland als corsohoofd­stad

REKKEN/BELTRUM/WINTERSWIJK/LICHTENVOORDE - De Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid van Unesco. Een mondvol. Dat de Achterhoekse bloemencorso’s er nu ook op zijn gezet, was natuurlijk logisch en het was slechts een kwestie van tijd om wereldwijd dat besef te laten doordringen. Zo zien ze dat tenminste in Rekken, Beltrum, Lichtenvoorde en Winterswijk.

