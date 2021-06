Onze dochter danst zingend door de kamer: ‘Holland vor, noch ein Tor!’

Kinderen uit instelling Eefde werpen op Mont Ventoux al fietsend een rugzakje af: ‘Ik huilde voor het eerst in jaren’

12:53 Toen Loes in 2019 op haar racefiets de finishlijn passeerde op de Mont Ventoux, barstte ze in huilen uit. Jarenlang stopte ze haar gevoelens weg achter een op haar gezicht vastgebeitelde lach. Maar na een jaar op de gesloten afdeling van jeugdzorginstelling Pluryn in Eefde kon ze zichzelf weer zijn na een periode vol drank en drugs. Eind juni is Loes buddy tijdens de derde keer dat een groep kinderen van de locatie in Eefde de Franse bergreus gaat beklimmen.