Onze eigen Máxima na het drama: ‘Liefst waren we weer gaan slapen’

Nieuw groot zonnepark in Zutphen? Alleen onder deze voorwaar­den: ‘Een soort checklist’

Grote zonneparken in de Leestensebroek of in de Overmarsch. Afgelopen jaar zorgde het voor onrust bij omwonenden van beide gebieden in de gemeente Zutphen. Na een jaar vol zorgen heeft de gemeente nu voorwaarden opgesteld waar mogelijke zonneparken aan moeten voldoen. ,,Er is veel met omwonenden gesproken.’’

24 november