Onzeker of groot zonnepark in Barchem er nog komt

Camera’s tegen afvaldum­pin­gen bij container­parkjes Bronck­horst

4 september HENGELO/ ZELHEM - Om dumpingen bij de afvalplekken met ondergrondse containers te voorkomen wordt in Bronckhorst bekeken of daar camera’s geplaatst kunnen worden. Het hier illegaal achterlaten van troep is namelijk in meerdere dorpen een groot probleem.