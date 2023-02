Onzekerheid over openblijven winkel van Sandwich in Doetinchem na faillissement van kledingketen

Er is onzekerheid over het openblijven van de winkel van damesmodeketen Sandwich in de Hamburgerstraat in Doetinchem. De keten is vorige week dinsdag failliet verklaard door de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Dinsdagmorgen ging de kledingwinkel in de Hamburgerstraat gewoon open. De twee medewerkers in de Doetinchemse vestiging zeggen niet te weten hoe het verder gaat.



De winkel in Doetinchem is een van de zestien winkels die bij het faillissement zijn betrokken. Andere winkels van de Sandwich Fashion Company zitten onder meer in Breda, Tilburg en Zwolle.

Onderzoek doorstart

Op de website FashionUnited is te lezen dat het faillissement een gevolg is van de achtergebleven omzet tijdens de corona-epidemie. De curator zou de mogelijkheden van een doorstart onderzoeken. In totaal werken er landelijk 76 mensen bij Sandwich. De winkels zijn, zo is te lezen in het bericht, in elk geval vandaag dinsdag 21 februari nog open.

De keten – die sinds 1981 bestaat – verkeerde al eerder in zwaar weer. In 2019 en in 2020 volgden er doorstarten na een faillissement. Sandwich zat in elk geval sinds 2009 in Doetinchem.

Er lijkt de laatste maanden sprake van een lichte groei van leegstand in de Doetinchemse binnenstad. Onder meer een aantal horecazaken sloot zoals Gio, Japans Grill House, ’t Gevang en Chicco.

Twee weken terug ging kookwinkel KookComfort failliet. Bristol sloot in december 2022. Hiervoor komt in september een invulling met kledingzaak Hippe Kippe. Ook werd vorige week bekend dat grandcafé Hendrixen dit voorjaar weer open gaat.

Of er invulling komt of in zicht is voor de andere leegstaande winkelpanden in Doetinchem, is voorlopig nog onbekend.

