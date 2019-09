OOG stapt uit Achterhoek Raad

René Hoijtink, vertegenwoordiger van OOG (goed voor vijf raadsleden in Oost Gelre), nam direct het woord en zette de aanval in op Mark Boumans, als burgemeester van Doetinchem voorzitter van de Achterhoek Raad. Hoijtink verweet Boumans in juli in een interview met deze krant te hebben gedreigd met herindeling, als de zeven gemeenten niet beter zouden samenwerken.

Misser

Daar kwam bij dat Hoijtink, net als een aantal andere lokale partijen, graag had gezien dat Bert Kuster in de Achterhoek Board zou worden benoemd. Dit omdat Kuster zo de lokale partijen zou vertegenwoordigen. In plaats daarvan werd maandagavond gekozen voor Marijke van Haaren, CDA-wethouder van Berkelland.



,,Een misser dat dat niet is gebeurd", zei Hoijtink. ,,Ook al omdat Van Haaren niet eens in de Achterhoek woont. Met het voordeel van de twijfel zijn wij in deze organisatie gestapt. Maar wij hebben nu onvoldoende vertrouwen in de Achterhoek Raad. Dat is voor ons aanleiding niet langer hieraan deel te nemen. We stoppen er mee.”



Boumans liet weten het besluit van Hoijtink te betreuren. ,,Ik ben niet voor herindeling", zei Boumans bovendien. ,,Sterker, ik heb slechte ervaringen met herindelen. Ook de provincie wil dat niet.”