‘Oogkleppenschilder’ Klaas Gubbels (87) weet niet van ophouden. ‘Pensioen? Ben je gek? Dit is mijn leven!’

U bent in januari 87 geworden. Wanneer gaat u met pensioen?

,,Pensioen? Ben je gek? Nee, dit is mijn leven! Ik ben nog lang niet klaar. Zoals Vestdijk schrijft over Rembrandt van Rijn die in zijn deuropening staat, om zich heen kijkt en zegt: ‘Mijn leven is te kort om dat allemaal op te tekenen’.



,,Ik ben op het moment, voor het eerst in mijn leven eigenlijk, met Rembrandt bezig. Heb ook veel plaatjes van hem opgehangen in mijn atelier. Ik hecht aan dat soort dingen om me heen; die inspireren me. Rembrandt ook.



,,Ik ben blij dat ik elke dag kan werken, ik ben gepassioneerd over mijn werk. Dat is ook een beetje mijn Rotterdamse arbeidsethos; elke dag van tien tot vijf, en in het weekend van elf tot vijf. Er blijven ook maar tentoonstellingen komen, dat gaat maar door. Ze zijn nu een nieuwe tentoonstelling ‘Groot’ aan het inrichten in de Bensdorp fabriek in Bussum.



,,In mijn atelier is het nu te koud, dus werk ik bij hoge uitzondering in de huiskamer. Mijn vrouw vindt dat minder, omdat ik er een puinhoop van maak. Het maakt mij steeds minder uit waar ik werk, ik kan me goed concentreren. Dat komt door die oogkleppen, natuurlijk.”