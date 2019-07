Oogstdag in Rekken uitgesteld vanwege de hitte

Vechtpar­tij bij zwembad Eibergen: jongen vol in gezicht getrapt

12:58 EIBERGEN - Een jongen uit Rietmolen is donderdag aan het einde van de middag vol in het gezicht geschopt op zwembad ‘t Vinkennest in Eibergen. Hij moest naar het ziekenhuis in Doetinchem om zich laten te behandelen.