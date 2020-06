Ooievaar voelt zich thuis in Achterhoek en Liemers

De evaluatie over zonnepar­ken in Lochem zorgt voor heibel

8:00 Terwijl de evaluatie over de aanleg van grote zonneparken in de gemeente Lochem in de praktijk nog moet beginnen, is er al heibel. Volgens de regels mogen nieuwe aanvragen voor zonneweides niet in behandeling worden genomen totdat de evaluatie is afgerond. Toch is dit, volgens een woedende bewonersvereniging uit Barchem, precies wat er is gebeurd.