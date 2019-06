Ook bewoner kan pand aanmelden voor Architectuur Prijs Achterhoek

De Architectuur Prijs Achterhoek bestaat uit een vakjuryprijs en een publieksprijs. De vakjury bekroonde in het verleden al eens de brandweerkazerne in Doetinchem (2014) en de DRU Cultuurfabriek in Ulft (2010). Maar met de winnaar van 2017 mag duidelijk zijn dat de jury ook oog heeft voor ‘kleinere’ projecten. Architectenbureau LA-DI-DA won destijds met haar ontwerp voor een woonhuis met schuur in het buitengebied van Almen.



Inschrijven voor de Architectuur Prijs Achterhoek kan via de eigen website. Er zijn al de nodige inzendingen binnen vanuit de hele Achterhoek. De prijsuitreiking vindt plaats in november in de DRU Cultuurfabriek in Ulft en de prijs is voor de architect die achter het winnende ontwerp zit.