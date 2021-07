Ook bij Radstake was iemand besmet met corona: ‘We roepen iedereen op zich te laten testen’

,,Het is nu vooral belangrijk dat al onze bezoekers zich laten testen”, aldus de mede-eigenaar. Het vermoeden bestaat, dat net als bij City Lido , een bezoeker zich heeft laten vaccineren met het Janssen-vaccin en vervolgens niet de twee weken wachttijd in acht heeft genomen. ,,Dus hij of zij had in de app wel een groen vinkje, maar was nog niet volledig beschermd.”

‘Controle was zorgvuldig’

Helemaal zeker weet Venderbosch het echter niet. ,,Nee, in tegenstelling tot bij Lido, is het hier slechts een sterk vermoeden. Dat komt omdat het nieuws via de GGD tot ons is gekomen.”



Aan de toegangscontrole heeft het in ieder geval niet gelegen, laat Venderbosch weten. ,,Die was heel zorgvuldig. Wij durven te garanderen dat iedereen die bij ons binnen was, in het bezit was van een goedgekeurde QR-code. ”



Bezoekers die aanwezig waren in De Radstake worden door de GGD benaderd met de vraag zich te laten testen. Ook als er geen klachten zijn. ,,Alleen op die manier kunnen we achterhalen of er meer mensen besmet zijn geraakt met corona.”