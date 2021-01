Ook boa gaat Achterhoekse overtreders van avondklok beboeten

Dit geldt in ieder geval in Aalten, Bronckhorst, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Oost Gelre is bezig deze bevoegdheid te regelen en Doetinchem laat weten ‘een afweging te maken over de inzet van boa’s in het handhaven van de avondklok’.



Dit gebeurt in overleg met de politie: de momenten waarop boa’s de straat op gaan wordt afgestemd met de politie. Dit zodat er op elk tijdstip van de dag gecontroleerd kan worden.



Dit geldt overigens ook in de andere gemeenten. ,,Aalten heeft drie boa’s. Hoeveel capaciteit wordt ingezet en op welk tijdstip gebeurt in overleg met de politie’’, zegt een woordvoerder van deze gemeente.