Oók controle bij retailvestiging Vion in Groenlo: 200 medewerkers onder de loep

In die Gelderse plaats wordt al het aanwezige personeel van Vion, ongeveer 500 man, sinds vanmiddag ook al gecontroleerd.



Daarbij wordt onder meer gekeken of er medewerkers van Vion tussen zitten die eerder al in Groenlo hebben gewerkt. De Achterhoekse productielocatie zit dicht sinds 147 van de 657 medewerkers daar positief zijn getest op het coronavirus. Allemaal moeten ze twee weken verplicht in quarantaine blijven.



Heerts gaf agenten eerdere op de dag de opdracht om de slachterij in Apeldoorn direct te laten sluiten. Aanleiding was een politiecontrole waaruit bleek dat zeventien busjes vol arbeidsmigranten op weg naar Vion in Apeldoorn de coronamaatregelen van gezondheidsinstituut RIVM niet naleefden.