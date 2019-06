Ook creatieve particulier kan Achterhoekse architectuurprijs winnen

Een misverstand rondom de Architectuur Prijs Achterhoek: om in aanmerking te komen voor deze prijs, hoef je niet per se een bouwkundige, projectontwikkelaar of architect te zijn. ,,Ook iemand die zijn eigen huis of schuur heeft verbouwd maakt gewoon kans", zegt Eefje Ernst, die namens De Gruitpoort is betrokken bij de organisatie. ,,We willen laagdrempeliger worden. Architectuur is van iedereen. Zolang het pand maar wat toevoegt aan de Achterhoek en het in 2017 of 2018 is gerealiseerd. Ook zijn goede foto's en een mooie omschrijving belangrijk.”