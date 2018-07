Duitse toeristen weten de Achterhoek steeds beter te vinden. Sinds 2015 is het aantal verblijfsrecreanten uit ons buurland verdubbeld: Van 7 naar 14 procent van het totaal aantal toeristen. „Maar het is ook tijd voor een nieuwe attractie.”

Het gaat de goede kant op met het toerisme in de Achterhoek. Vorig jaar kwam het aantal overnachtingen in de regio voor het eerst uit boven de 3 miljoen. In 2013 waren dat er nog 2,7 miljoen. Het overgrote deel van de gasten (79 procent) komt uit Nederland. Maar Duitsland (14 procent) en België (4 procent) zijn in opkomst met een verdubbeling van het aantal gasten ten opzichte van eerdere jaren.

„We zijn heel content met deze cijfers”, reageert directeur Manuel Hezeman van de stichting Achterhoek Toerisme. „We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd om gasten uit onze buurlanden te krijgen. Dat geldt ook voor de Achterhoekse ondernemers, die steeds beter in staat zijn om Duitse gasten te trekken, maar ook te informeren. Dat werpt nu duidelijk zijn vruchten af.”

De gemeenten Oost Gelre en Winterswijk zijn de toppers op het gebied van het aantal overnachtingen: Doesburg, Doetinchem en Oude IJsselstreek de tobbers.

Campings

Met name de bungalowparken en hotels doen het uitstekend. De hotels hebben het aantal overnachtingen in vier jaar tijd met bijna 25 procent zien groeien: van 390.000 naar 484.000. De bungalowparken zagen een groei van 853.000 naar ruim 1 miljoen overnachtingen. Minder succesvol zijn de campings in de Achterhoek. De grote, reguliere campings zijn redelijk stabiel met zo’n 920.000 overnachtingen. De minicampings hebben het aantal overnachtingen zelfs zien dalen: van 250.000 in 2013 naar 217.000 in 2017. Er is volgens Achterhoek Toerisme een groeiende vraag naar luxe en comfort.

In de lift

Ook het dagtoerisme naar de Achterhoek zit in de lift. De stichting heeft uitgedokterd dat het aantal daggasten gegroeid is van 5.139.600 in 2013 naar 5.844.300. Met name het museumbezoek is fors gegroeid. De komst van Museum MORE naar Ruurlo en Gorssel heeft daar voor een belangrijk deel aan bijgedragen.

Volgens Hezeman is de rek er nog niet uit. „Nee, we kunnen nog wel een paar stappen zetten. Ik vind dat het tijd wordt voor een nieuwe attractie in de Achterhoek. Als ik dat zeg, gaan hier de hakken direct in het zand. Maar een museum als MORE is ook een attractie en moet je eens kijken wat dat teweeg heeft gebracht.”

Werkgelegenheid

Het toerisme is een belangrijke economische factor in de regio. In 2017 was de toeristische sector hier goed voor 11.310 banen. Dat is een groei van 2,3 procent ten opzichte van twee jaar eerder. De totale werkgelegenheid in de Achterhoek groeide in die periode met 1,1 procent. De verschillen in de regio zelf zijn overigens groot. In Winterswijk werkt 9,2 procent van de werkzame bevolking in het toerisme, in Aalten 4,5 procent.