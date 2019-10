Ook een boerenprotest op Rietmolense basisschool

De verpleeg­kun­di­ge komt glimla­chend terug met een ijskoud blikje cola en waterijs­jes: Mondgymnas­tiek

11:51 Mijn vriendin Ilse zweert erbij. Drie keer per dag doet ze aan mondgymnastiek. Eigenlijk is het niets anders dan gekke bekken trekken in een bepaalde volgorde. Het zou rimpels vervagen. Ooit las ik er een artikel over in een vrouwenblad. Er werden wat oefeningen beschreven en als laatste werd vermeld dat een fijn potje zoenen of met ijsblokjes in je mond spelen goede alternatieven zijn.