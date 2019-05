Ook glasvezel in Achterhoekse dorpen en buurtschappen

BARLO - Ook de kleine kernen en buurtschappen in de oostelijke Achterhoek krijgen een aansluiting op het breedband-netwerk. Glasvezel Buitenaf legt glasvezel aan in bijvoorbeeld Barlo als minimaal 35 procent van de inwoners dat wil. Voor niks.

Het aanbod geldt voor de kleine kernen in Aalten (naast Barlo ook Dale, Haart, De Heurne, Lintelo en IJzerlo). In Oost Gelre gaat het om Harreveld,. Lievelde, Mariënvelde, Zieuwent en Vragender. Glasvezel Buitenaf legt op dit moment de kabels in het buitengebied van deze gemeenten. De kleinere dorpjes zoals Barlo vielen daar niet onder, omdat die deels zijn voorzien van coax. Voor internetgebruik is dat sneller dan de telefoonlijn waar de inwoners van het omringende buitengebied afhankelijk van zijn.

Geen vastrecht

Omdat de inwoners van de kleine kernen de keuze hebben tussen die coax-kabel en glasvezel wordt er geen vastrecht in rekening gebracht. Een woordvoerder van Glasvezel Buitenaf legt uit waarom. ,,In het buitengebied moet iemand eerst het vastrecht van 1600 euro betalen. Aanleg in het buitengebied is duurder dan in een kern, omdat we meer meters maken met meer kabel en meer manuren. Als we in de kernen het netwerk ook voor 1600 euro aanbieden stapt er niemand over. Wie al een redelijke internetverbinding geeft stapt dan niet over.”

Aanbod

Het aanbod geldt ook voor de inwoners van de kleine keren in Oude IJsselstreek, zoals Breedenbroek, Megchelen, Netterden en Sinderen, Bontebrug, Etten, Varsselder, Westendorp en Wieken. Glasvezel Buitenaf heeft alle inwoners van die kernen een aanbod per brief gedaan. Daar is meteen op gereageerd.

,,In Vragender zitten we nu al op 19 procent”, zegt de woordvoerder. ,,Dat zijn 39 adressen.” De aanmeldingstermijn sluit op maandag 3 juni. In alle dorpen worden informatieavonden gehouden. Op enkele plaatsen zijn die al geweest. ,,Die zijn goed bezocht, er is veel vraag naar.”