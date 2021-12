Ook het grote publiek kon even het ijs op in Winterswijk: ‘Schaatsen is emotie’

Actiegroep woest om zwartgelak­te documenten in zonnepark­kwes­tie Barchem: ‘Als je zo draagvlak wil creëren...’

Pagina’s vol zwartgelakte zinnen. Het is de uitkomst van een verzoek van actiegroep HoBaMa om meer informatie over plannen voor zonneparken en windmolens tussen Apeldoorn en Lochem. De actiegroep zet alles op alles om te voorkomen dat in Barchem een grote zonneweide komt. „We mogen toch best weten waarom er zo geschoven wordt met kwetsbare gebiedjes.”

9 december