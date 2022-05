Ook Huntenkunst terug van weggeweest: ‘Het loopt storm’

Huntenkunst kon, net als veel grote evenementen, 2 jaar niet doorgaan vanwege de coronapandemie. In Ulft zijn ze heel blij dat de manifestatie weer terug is. Afgelopen weekeinde stroomde de SSP-Hal vol met kunstenaars en galeriehouders uit binnen- en buitenland. ,,Ze hebben het gemist. Dat is duidelijk. De gangen waren goed gevuld, het was schuifelen”, vertelt Harrie Schenning namens de organisatie.

Het was alweer de 28e keer dat Huntenkunst plaatshad. In 1993 was de eerste editie in het buurtschap Veldhunten. De eerste beurs was in een tent, waar ruim 80 kunstenaars uit diverse landen hun werk tentoonstelden. Dat was een succes en Huntenkunst was geboren. ,,In 2020 en 2021 hebben we het evenement wel voorbereid, maar vanwege strenge coronaregels ging het uiteindelijk toch niet door. Ook voor de organisatie is het nu genieten”, aldus Schenning.