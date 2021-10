Ook in Berkelland kun je voortaan op maandagmorgen gratis trouwen, dit kost het op andere dagen

BORCULO - Gratis trouwen? Dat kan in veel gemeenten in Nederland op maandag. In Berkelland niet: daar stap je op dinsdag voor niets in het huwelijksbootje. Nog wel. Vanaf volgend jaar gaan ook hier de kosteloze voltrekkingen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap naar de maandagmorgen.

In de volksmond weten we niet beter: gratis trouwen doe je ’s maandags. Om verwarring te voorkomen, verplaatst ook Berkelland de kosteloze huwelijksvoltrekkingen met ingang van 1 januari 2022 naar de maandagmorgen, om 09.00 en 09.30 uur. Eerder was gekozen voor dinsdag, omdat het gemeentehuis in Borculo op maandagochtend gesloten was.

Gratis en sober

Gemeenten zijn verplicht om minimaal twee tijdstippen beschikbaar te stellen voor gratis huwelijksvoltrekkingen. Kosteloos betekent hierbij ook sober: in Berkelland wordt het huwelijk in een spreekkamer van het gemeentehuis in Borculo voltrokken, met maximaal twee getuigen en zonder toespraak.

Flitshuwelijk: trouwen in 10 minuten

Niet gratis, maar nog steeds goedkoper dan een reguliere huwelijksvoltrekking is een flitshuwelijk of flitspartnerschap, dat van dinsdag tot en met vrijdag om 10.00 of 11.00 uur gesloten kan worden. De plechtigheid duurt zo’n tien minuten en er mogen maximaal vier getuigen plus maximaal vier gasten bij aanwezig zijn. Dat kost op dinsdag en woensdag 100 euro en op donderdag en vrijdag 200 euro.

Reguliere ceremonie vanaf 519,65 euro

En een reguliere voltrekking van een huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dat begint in Berkelland met een bedrag van 519,65 euro voor een ceremonie op een doordeweekse dag tussen 8.30 en 19.00 euro in het gemeentehuis. In het weekend of op een bijzondere locatie zijn trouwlustige stellen duurder uit.