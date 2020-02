Ook in Doetinchem gratis nestkasten tegen eikenprocessierups

Het idee erachter is de plaag van jeukrupsen in eikenbomen - die de regio de afgelopen twee zomers teisterde - milieuvriendelijk te bestrijden. Dat gebeurt door de inzet van natuurlijke vijanden, zoals vogels als spreeuwen en mezen.



De gemeente Doetinchem en de dienst Buha deden in 2019 in twee straten succesvolle proeven met nestkasten. De gemeente en Buha hangen nu op meerdere plekken nestkasten op. Ook zijn de nestkasten vanaf 5 maart gratis via de website van de gemeente te bestellen, zolang de voorraad strekt.