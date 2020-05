Ook in Groenlo gaan ze weer naar school: handen wassen en deurklinken poetsen

,,We hebben instructiekaarten gemaakt waarop dat wordt uitgelegd”, vertelt directeur Marjolein Wiegman. ,,Ze moeten hun handen wassen voor het eten en als ze in de pauze naar buiten zijn geweest om te spelen.”

Nooddeur is in- en uitgang

Dat betekent vier keer per dag, te beginnen bij binnenkomst en de laatste keer als ze om kwart over twee de deur uit mogen om naar huis te gaan. Ook de nooddeur wordt nu gebruikt als in- en uitgang, waardoor het aantal kinderen per deur wordt verminderd.

,,Voor dat handenwassen hebben we een schema gemaakt, als de ene groep klaar is gaat pas daarna de volgende.” Als de kinderen weg zijn kunnen de leerkrachten aan de slag om in het hele schoolgebouw aan de Karel Doormanstraat de gebruikte kranen en deurklinken weer schoon te maken. ,,We zijn er nog best druk mee. We houden echt straks vast aan die regels.”

‘Wassen van handen is goed geoefend’

Na de eerste schooldag was Marjolein Wiegman tevreden over het verloop. ,,We hebben het handenwassen ook goed geoefend. De tijd die we daar voor nodig hebben viel eigenlijk nog wel mee.”