Ook in Neede struikel je straks over het Joodse verleden van het dorp

Ondanks geruchten geen arbeidsmi­gran­ten in Nieuw-Wehl, wel woningen

6:55 NIEUW-WEHL - Joop Eskes, oud-eigenaar van kippenslachterij Esbro, ontkent dat er een Polen-hotel komt in Nieuw-Wehl. Hij weerspreekt het gerucht uit een anonieme brief die in het dorp is verspreid, dat er dertig woningen voor arbeidsmigranten worden gebouwd.